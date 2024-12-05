США готовятся ввести новые санкции в отношении властей Грузии

Вашингтонская администрация планирует принять новые меры против властей Грузии, в том числе ввести дополнительные рестрикции.

Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в среду.

«США сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе ввести дополнительные санкции, в дополнение к дальнейшему проведению обзора двустороннего сотрудничества, о котором мы объявили ранее», - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, властям Грузии «следует незамедлительно освободить» тех, кто был задержан за то, что пользовался «правами на мирные собрания и выражение мнения».

Как полагает госсекретарь, «должностные лица, виновные в незаконном применении силы, должны в полной мере понести ответственность».

«Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить репрессивные действия, включая произвольные задержания и физическое насилие, с целью попытаться заставить замолчать тех, кто ее критикует», - подчеркнул Блинкен.

В Грузии 28 ноября возникла очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

Источник: ТАСС