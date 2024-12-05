Израиль допустил возможность скорого заключения сделки по заложникам в Газе

Израиль серьезно настроен на заключение договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, это может случиться в ближайшее время.

Об этом заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар на встрече с новой главой дипломатии ЕС Каей Каллас накануне Совета министров стран ОБСЕ на Мальте.

«Возможно, существует возможность заключить соглашение об освобождении заложников сейчас. Правительство Израиля серьезно настроено на достижение этой цели», - сказал министр, слова которого распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

Саар при этом «попросил поддержки от госпожи Каллас и Европейского союза в этом вопросе», добавили в МИД Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после нападения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

В конце ноября прошлого года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, удалось освободить более 100 заложников.

1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе 100 человек.

Источник: ТАСС