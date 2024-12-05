Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля в связи с введением в стране военного положения.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Дело [в отношении главы государства] ведется», - сказал он.

Вечером 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль в целях борьбы с «просеверокорейскими элементами» неожиданно ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов.

Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента, считая, что Юн Сок Ёль нарушил Конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.

Источник: ТАСС