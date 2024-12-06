Долгожданное событие: Центральный ботанический сад распахнул свои двери для посетителей - ФОТО

Центральный ботанический сад открыл свои двери для всех желающих насладиться чистым воздухом и многообразием флоры со всех уголков мира, в том числе и привезенных из Турции и Италии.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заведующий лабораторией ЦБС, доцент, доктор биологических наук Асиф Мехралыев.

Он отметил, что ранее в саду росло свыше 1500 видов растений, а их общее количество составляло около 50 тысяч. Сейчас в рамках проекта по благоустройству сюда было завезено еще 116 новых видов растений, в том числе из Италии и Турции.

«Биологи прекрасно знают, что ввоз и забота о таком разнообразии флоры очень трудоемкий и сложный процесс», - сказал он журналистам в ходе пресс-тура.

По словам А.Мехралыева, все растения прошли период адаптации и прижились в местной климатической зоне.

Напомним, что стоимость входа в сад составляет 2 маната, для детей до 6 лет вход бесплатный.

Хаджар Назарова