Долгожданное событие: Центральный ботанический сад распахнул свои двери для посетителей - ФОТО
Центральный ботанический сад открыл свои двери для всех желающих насладиться чистым воздухом и многообразием флоры со всех уголков мира, в том числе и привезенных из Турции и Италии.
Как сообщает 1news.az, об этом заявил заведующий лабораторией ЦБС, доцент, доктор биологических наук Асиф Мехралыев.
Он отметил, что ранее в саду росло свыше 1500 видов растений, а их общее количество составляло около 50 тысяч. Сейчас в рамках проекта по благоустройству сюда было завезено еще 116 новых видов растений, в том числе из Италии и Турции.
«Биологи прекрасно знают, что ввоз и забота о таком разнообразии флоры очень трудоемкий и сложный процесс», - сказал он журналистам в ходе пресс-тура.
По словам А.Мехралыева, все растения прошли период адаптации и прижились в местной климатической зоне.
Напомним, что стоимость входа в сад составляет 2 маната, для детей до 6 лет вход бесплатный.
Хаджар Назарова