В Тбилиси возобновились протесты - ВИДЕО

Несколько сотен человек вышли на очередной антиправительственный митинг в Тбилиси у здания парламента, сообщает корреспондент ТАСС.

Митингующие полностью заняли площадь перед парламентом, а также перекрыли проспект Руставели, где находится законодательный орган. Они вновь требуют отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

Обстановка на демонстрации спокойная. Там же дежурят усиленные наряды полиции. Митингующих намного меньше, чем в предыдущие дни.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.