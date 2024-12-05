Пашинян: Властям Армении не нужна война с Азербайджаном

Властям Армении совершенно не нужна какая-либо война с Азербайджаном.

Об этом заявил премьер Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Так он прокомментировал публикации о том, что власти Армении хотят развязать короткую войну для усиления внутриполитических позиций, передают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, любой мало-мальски квалифицированный наблюдатель знает, что ему совершенно не нужна война для укрепления каких-то внутриполитических позиций. Наоборот, ему выгодна стабильность в регионе.

С точки зрения премьера, эти публикации показывают одно: есть силы, заинтересованные в дестабилизации региональной ситуации. Задача Армении – не поддаваться ни на какие провокации и неустанно разъяснять свою позицию.

«У нас нет каких-либо причин нападать на Азербайджан. Мы, по сути, на политическом уровне и даже в определенной степени на правовом заявили о взаимном признании территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации… Мы в ближайшее время должны начать процесс делимитации на следующем участке границы», - сказал он, не уточнив конкретный участок.

Пашинян исключил какое-либо действие с армянской стороны, которое было бы направлено против региональной стабильности. Он рассчитывает активизировать работу по согласованию проекта мирного договора, заявив, что 90% работы уже сделано. Осталось приложить последние усилия. Никаких оснований для региональной эскалации он не видит.