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Азербайджану вручен сертификат номинации «Искусство изготовления тандыра и выпечки хлеба»

First News Media00:00 - Сегодня
Азербайджану вручен сертификат номинации «Искусство изготовления тандыра и выпечки хлеба»

Азербайджану вручен сертификат номинации «Искусство изготовления тандыра и выпечки хлеба», включенной в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети X.

Сообщается, что презентация прошла в рамках 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, проходящей в Асунсьоне, Парагвай.

Отметим, что национальная номинация «Искусство изготовления тандыра и выпечки хлеба в Азербайджане» включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, состоявшейся в Асунсьоне. Таким образом, число элементов азербайджанской культуры, включенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, достигло 24.

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