Замминистра обороны РФ Анна Цивилева проговорилась о 48 тысячах пропавших без вести в Украине

Не менее 48 тысяч россиян, принимавших участие в войне против Украины, пропали без вести.

Такую цифру на «круглом столе» в Госдуме озвучила замминистра обороны РФ Анна Цивилева, которую называют племянницей Путина, сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

«48 тысяч тестов ДНК для опознания останков российских военнослужащих сдали их родственники», — сообщила Цивилева, после чего глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил нигде больше «эти цифры не озвучивать».

«Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. Когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы там эти цифры нигде не плавали», — отметил он.

Замминистра обороны после этого поспешила уточнить, что это «цифры не пропавших, а обращений к нам».

«Круглый стол» Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов на тему «Законодательное обеспечение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей» транслировался на сайте Госдумы. Записи трансляции на сайте не сохранилось, но читатель ASTRA успел записать выступление Цивилевой.

Анна Цивилева является двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина и женой министра энергетики Сергея Цивилева. Она находится в санкционных списках США и ЕС.

Источник: «Новое время»