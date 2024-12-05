Володин заявил, что Макрон довел Францию до глубокого кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до политического и экономического кризиса.

Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Действующий президент Франции довел некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса», — написал Володин в своем Телеграм-канале.

По его словам, Франция также потеряла свою субъектность «в выработке общеевропейской позиции» и независимость в принятии решений.

«Позволив Байдену втянуть себя в войну в Украине, а затем попытавшись стать лидером ее поддержки среди государств Евросоюза, Макрон окончательно утратил доверие собственного населения», — добавил председатель Госдумы.

Ранее парламент Франции проголосовал за вотум недоверия правительству, последний раз Кабмин страны уходил в отставку таким образом более 60 лет назад. Теперь Макрон должен принять отставку премьер-министра Мишеля Барнье, а Францией будет управлять временное правительство.

Поводом для вынесения вотума недоверия стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год.

Источник: РБК