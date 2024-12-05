Громкие отставки в системе МВД Грузии

Глава управления оперативного планирования департамента особых поручений МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили подал в отставку.

Заявление об уходе он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Причиной увольнения называются семейные обстоятельства. При этом публикацию Шаишмелашвили сопроводил смайликами с флагами Грузии и Евросоюза.

Департамент, которым руководил Шаишмелашвили, занимается планированием непосредственно разгонов протестных акций.

После решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года и начала масштабных протестов публично об отставке объявили уже несколько высокопоставленных чиновников МВД. Бывшие служащие ведомства утверждают, что число уволившихся за последние дни идет уже на десятки.

Экс-начальник батумского управления морской безопасности береговой охраны Гоча Беридзе пишет в соцсети, что вместе с Шаишмелашвили уволились четверо его заместителей, а также 16 инструкторов спецназа, начальник и 12 сотрудников службы психологической подготовки, а также вся команда операторов водометов – 16 человек.

В МВД Грузии отставки до сих пор не комментировали.

Источник: Новости Грузия