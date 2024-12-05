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Армения потеряла важного инвестора: ЕАБР отказался от проекта разработки Амулсара

First News Media13:00 - Сегодня
Армения потеряла важного инвестора: ЕАБР отказался от проекта разработки Амулсара

Евразийский банк развития (ЕАБР) прекратил участие в проекте разработки Амулсарского рудника.

Об этом сообщил председатель Правления банка Николай Подгузов в ходе итоговой пресс-конференции за 2024 год в Алматы.

«Мы рассматривали этот проект и были готовы работать по нему. Однако заявка на финансирование была отозвана, поэтому на данный момент мы не участвуем», — отметил Подгузов, передают армянские СМИ.

Он также подчеркнул, что дальнейшая судьба рудника зависит от решений внутри Армении, включая завершение экологических экспертиз.

Ранее министр экономики Армении Геворк Папоян выразил надежду на запуск добычи золота на Амулсарском руднике к 2025 году.

Напомним, что в феврале 2023 года правительство Армении, международная компания Lydian и ЕАБР подписали меморандум, в рамках которого планировалось привлечь $250 млн инвестиций, из которых $100 млн должны были поступить от ЕАБР в виде кредита.

Амулсарский рудник - второй по запасам золота в Армении. Близость к экологически значимым объектам вызвала протесты со стороны активистов, которые с 2018 года блокировали доступ к руднику.

После «бархатной революции» правительство Армении потребовало пересмотреть разрешения на добычу, выданные компании Lydian предыдущими властями. Проведенные экологические экспертизы показали, что риски остаются управляемыми, однако рудник так и не был запущен.

На фоне затянувшегося простоя компания Lydian Armenia заявляла, что ежедневно теряет около $500 тыс. Несмотря на переданные государству 12,5% акций компании, процесс запуска рудника остается под вопросом.

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