В Азербайджане с начала 2024 года произошло 53 землетрясения

В Азербайджане с начала 2024 года зарегистрировано 53 землетрясения магнитудой 3 и выше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Республиканского центра сейсмологической службы.

Из них 45 землетрясений имели магнитуду 3 и выше, пять - 4 и выше, три - 5 и выше.

Природные явления были зафиксированы в различных регионах страны, включая Каспийское море, Шамаху, Саатлы-Сабирабад, Агдаш, Геранбой, Имишли, Лянкяран, Товуз, Гаджигабул, Лерик, Губу, Гейгель, Билясувар, Джалилабад, Кяльбаджар, Лачин и Мингячевир.