Эльнур Мамедов обсудил с представителями США ситуацию в регионе

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 6 декабря встретился с делегацией, возглавляемой заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МИД АР, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Была отмечена необходимость развития двусторонних отношений в контексте взаимных интересов, а также высоко оценено сотрудничество Азербайджана и США в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую Азербайджан принимал в ноябре текущего года.

Эльнур Мамедов проинформировал заместителя помощника государственного секретаря США о ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о ходе переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на значительный прогресс в переговорах, вновь была подчеркнута важность отказа Армении от продолжающихся претензий к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, которые зафиксированы в конституции Армении, законодательных актах и с которыми Армения выступает в международных организациях и судах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.