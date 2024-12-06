В Грузии оценили санкции Украины против властей как «высшую степень неблагодарности»

Партия «Солидарность во имя мира» выражает сожаление и протест по поводу решения президента Украины Зеленского в связи с введением санкций в адрес высшего руководства Грузии, говорится в заявлении партии.

Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Считаем, что данный шаг, помимо несправедливого решения, также является высшей степенью неблагодарности в адрес Грузии, грузинского народа и руководства страны», - говорится в заявлении партии, передают грузинские СМИ.

В документе отмечается, что с первых дней СВО Грузия максимально поддерживала народ Украины и десятки тысяч украинцев нашли убежище в Грузии.

В партии «Солидарность во имя мира» выразили надежду, что «необдуманные и провокационные поступки» Киева не повлияют на отношения между двумя странами.