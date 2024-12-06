Ренате Брайсон: Наша цель – полное освобождение острова Сен-Мартен от французского и нидерландского колониального ига

Наш фонд функционирует с 2020 года. Наша цель — полное освобождение острова Сен-Мартен от французского и нидерландского колониального ига

Об этом сказал журналистам секретарь действующего на острове Сен-Мартен фонда Pro Soualiga Ренате Брайсон.

По его словам, правительства Нидерландов и Франции вмешиваются во внутренние дела острова, запрещая местному населению вносить поправки в Конституцию, а также выдвигать кандидатов на посты в государственные органы, парламент.

«Например, в нидерландской части острова губернатор избирается Нидерландами и является представителем коренного населения. Однако его деятельность регулируется непосредственно правительством Нидерландов. Даже если местное население выдвигает своего кандидата, это решение отменяется губернатором, и он выбирает своего кандидата», - отметил Ренате Брайсон.

Источник: АЗЕРТАДЖ