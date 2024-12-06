Сирийская оппозиция заняла Хаму и Хомс - ФОТО

В Сирии вооруженные оппозиционные группы, одержав победу над правительственной армией, заняла город Хама, пишет Haberler.

После того оппозиционные силы взяли под контроль Алеппо, Идлиб и Тель-Рифат, они заняли еще один стратегический город – Хама, отмечает издание.

Оппозиция продолжает наступление и не встречает никакого вмешательства, также вошла в Хомс, который называют «последней крепостью» перед столицей Дамаском.

Ранее сообщалось о взятии оппозицией под контроль городов Растан и Тельбисе.

Источник: Haberler