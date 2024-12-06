Орбан пригрозил Евросоюзу правом вето, если Венгрия не получит деньги

Венгрия наложит вето на проект следующего семилетнего бюджета Евросоюза, если не получит все заблокированные деньги из бюджета и фондов сообщества.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Он выразил уверенность, что Евросоюз прислушается к угрозе. Как напомнил венгерский премьер, в настоящее время на счетах Венгрии в Брюсселе разморожены 12,5 млрд евро, которые могли закрыть нужды национальной экономики до конца 2026 года.

По его словам, кроме этих 12,5 млрд евро, Венгрия имеет право еще на другие средства из бюджета сообщества, но этот вопрос страна сможет поднять после 2026 года.

Источник: Газета.ру