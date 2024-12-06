Азербайджанская диаспора Колорадо - важный шаг в продвижении Азербайджана в США

В американском штате Колорадо была создана первая местная азербайджанская диаспора.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой.

Целью новой организации «Азербайджанская диаспора Колорадо», основательницей которой стала Нигяр Шихсафиева, является усиление участия местной азербайджанской общины в общественной жизни Америки, популяризация азербайджанского языка и культуры, а также налаживание тесных связей с другими этносами, проживающими в США.

Нигяр Шихсафиева подчеркнула, что будут предприняты важные шаги по расширению диаспорской деятельности Азербайджана и продвижению страны в США.

Источник: АЗЕРТАДЖ