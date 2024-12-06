Азербайджанские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну мобильных устройств - ФОТО

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Азербайджана предотвратили незаконный ввоз в страну мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

По информации комитета, инцидент произошел с гражданином Азербайджана, прибывшим рейсом Абу-Даби-Баку. В ручной клади пассажира были обнаружены незадекларированные устройства: 8 планшетов различных марок, 4 ноутбука, 8 наушников, 4 стилуса Apple Pencil Pro и 4 мобильных телефона iPhone 15 Pro 128 GB.

По факту проводится расследование.