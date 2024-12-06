Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 10 декабря.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. О назначении членов Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О предотвращении бытового насилия» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О разведывательной и контрразведывательной деятельности» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об основах муниципальных финансов», «О бюджетной системе» и «О безналичных расчетах» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение «О прохождении военной службы», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года номер 377-IQ (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики «О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике» от 7 мая 2024 года номер 1143-VIQ;

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О науке»;

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильных дорогах» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о комиссиях по защите дел и прав несовершеннолетних» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми» и «О предотвращении бытового насилия» (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей» (второе чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (второе чтение).