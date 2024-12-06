В Азербайджане арестован полковник

Арестован военнослужащий запаса Государственной пограничной службы Азербайджана, полковник-лейтенант Рамиль Шамиль оглу Ибрагимов.

Как сообщил АПА старший помощник военного прокурора - глава пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев, в уголовном деле, расследуемом в Следственном управлении Военной прокуратуры, имеются основательные подозрения в совершении соответствующих деяний, поэтому Ибрагимову Рамилю предъявлено обвинение по ст. 311.3.1 и 311.3.2 УК Азербайджана.

По представлению Военной прокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношения избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Следствие продолжается.