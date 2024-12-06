В Москве состоялось мероприятие, посвященное азербайджанскому келагаи - ФОТО

По случаю 10-летия включения азербайджанского келагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в Московском доме национальностей состоялось мероприятие под названием «Символизм и традиционное искусство келагаи».

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

С приветственной речью выступил председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов. Он рассказал о келагаи, довел до внимания, что келагаи – женский головной убор, изготовленный из шелковых нитей, – является символом нашей древней культуры, исторических традиций, а также красоты, нежности, чести и достоинства Страны огней.

Затем в сопровождении нашего национального музыкального инструмента саза выступила исполнительница азербайджанских народных песен Тарана Гядабейли.

Заместитель председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Гашим Алиев сообщил, что на мероприятии наряду с азербайджанцами присутствуют представители различных национальностей.

Церемония продолжилась музыкальным номером, поставленным азербайджанской молодежью по мотивам оперетты великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Aршин мал алан». Инициатор мероприятия, руководитель Женского объединения Лейла Фараджева исполнила стихи о келагаи. Секретарь Московского отделения Союза писателей Азербайджана, поэт и переводчик Афаг Шихлы рассказала об особенностях келагаи.

Бахтияр Гасанов вручил дипломы победителям проведенного в рамках мероприятия конкурса «Традиционная культура производства и ношения женских шелковых головных уборов и их символизм».