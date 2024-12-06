Маск предрек США банкротство

США обанкротятся и не смогут оплачивать даже базовые услуги, если не остановят рост госдолга.

Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск, который займет в администрации избранного президента Дональда Трампа пост главы департамента по достижению государственной эффективности.

«Если мы не справимся с экспоненциальным ростом государственного долга, денег не будет ни на что, включая основные услуги!» — написал Маск в своей соцсети Х.

Как спрогнозировал Международный валютный фонд, объем американского госдолга к концу нынешнего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году, если не предпринимать никаких действий, дойдет до отметки в 131,7% ВВП.

С момента вступления Джо Байдена в должность президента в январе 2021 года по настоящее время госдолг страны увеличился с $28 трлн до $36 трлн.

В ноябре газета Global Times писала, что ускоренный рост государственного долга США может создать крупные проблемы для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран.

Источник: Газета.ру