Крым был бы в составе Украины, если бы не госпереворот в 2014 году.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Референдум в Крыму состоялся в марте 2014 года, большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

«Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина, и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили соглашения. Вместо этого организовали госпереворот», – сказал Лавров.

По его словам, Россия была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены.

«Но они были саботированы созданным после государственного переворота в Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую», – отметил российский министр.

Помимо этого, глава МИД РФ напомнил, что Соединенные Штаты и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, заявив, что таким образом осуществляется право на самоопределение.

«Референдума в Косово не было. Произошло одностороннее провозглашение независимости. Кстати, после этого сербы обратились в Международный суд ООН. Обычно его представители не очень конкретны в своих суждениях, но здесь они постановили, что если часть территории провозглашает независимость, то это не обязательно согласовывать с властями», – сказал Лавров.

Через несколько лет крымчане провели свой референдум. Было приглашено большое количество международных наблюдателей.

«Западники сказали, что не могут этого принять, потому что это, мол, нарушение территориальной целостности. Знаете, похоже на «выбери нужное». Устав ООН – это не «меню». Вы должны уважать его во всей полноте», – заявил Лавров.

Источник: ТАСС