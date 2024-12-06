Армения задолжала ОДКБ

Армения может иметь долг по взносам в ОДКБ и не оплачивать его два года, сейчас имеется задолженность за 2024 год, срок истечет в конце 2025 года.

Об этом РИА Новости заявил замглавы российского МИД Александр Панкин на полях XVII Веронского Евразийского экономического форума.

«Два года Армения может не платить эту задолженность. Дальше будут приниматься соответствующие решения», – предупредил Панкин.

Как отметил российский дипломат, на данный момент у страны задолженность за 2024 год.

Премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ, и Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.

Напомним, что Пашинян ранее назвал ОДКБ «угрозой безопасности» Армении, а 4 декабря сказал, что возвращение страны в ОДКБ становится все труднее, точка невозврата в отношениях с организацией уже пройдена.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с оценками армянского премьера, подчеркнув, что от ОДКБ не исходит никакой угрозы: напротив, организация призвана защищать суверенитет своих стран-членов.