В Калифорнии отменили предупреждение о цунами после землетрясения

Предупреждение о цунами, которое выпустили в Северной Калифорнии и Орегоне после сильного землетрясения, отменено, следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

«Предупреждения, рекомендаций, наблюдения или угрозы в связи с цунами нет», — говорится на сайте организации.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у побережья Северной Калифорнии в 10:44 по местному времени (21:44 мск) 5 декабря. Толчки были зафиксированы в районе залива Сан-Франциско. После этого жителям прибрежных районов Калифорнии и Орегона было разослано предупреждение: «Ряд мощных волн и сильных течений могут ударить по побережью рядом с вами. Вы в опасности. Уходите от прибрежных вод».

В Геологической службе США рассказали, что за землетрясением последовала «мощная» серия афтершоков, всего было зафиксировано более 30 подземных толчков, магнитуда одного из них составила 4,3. В организации рекомендовали жителям Калифорнии быть готовыми к повторным толчкам в ближайшие недели.

По данным сервиса Power Outage.us, в Калифорнии без электроэнергии остались более 12 тыс. потребителей.