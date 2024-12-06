Лавров назвал условия возможности установления мира с Украиной

Россия согласится завершить конфликт в Украине на тех условиях, которые ранее озвучил президент РФ Владимир Путин, в частности, ключевой принцип – внеблоковый статус Украины.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск... Путин сказал, что это было по состоянию на апрель 2022 года, с тех пор прошло время. Придется принимать во внимание реалии «на земле». А это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции РФ после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это – реальность», – заявил Лавров, передают российские СМИ.

Россия также не может мириться с той ситуацией, когда в Украине сохраняется законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь, добавил он.