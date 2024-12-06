В Тбилиси во время митинга парламент обстреляли пиротехникой

Участники антиправительственного митинга в Тбилиси обстреляли здание парламента пиротехникой.

Кадры в прямом эфире транслировал грузинский телеканал Imedi, пишет ТАСС.

Акция протеста в течение всего вечера проходила спокойно. Не было зафиксировано ни одного инцидента, однако группа неизвестных молодых людей неожиданно принесла пиротехнику и стала обстреливать парламент.

Полиция, которая мобилизована в парламенте, а также вокруг него, никак не отреагировала на произошедшее. Сейчас обстановка у законодательного органа спокойная. Людей небольшое количество. Часть демонстрантов уже ушла домой.