Президент Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по сектору Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог попросил американского предпринимателя Илона Маска повлиять на включение зашедших в тупик переговоров об освобождении заложников в секторе Газа в повестку администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечается в газете, разговор между Герцогом и Маском состоялся на этой неделе.

Отмечается, что данная беседа стала частью усилий израильского главы по оказанию давления на все возможные стороны в отношении этого вопроса.