Павел Дуров был впервые допрошен в парижском суде

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции, сообщает агентство AFP со ссылкой на информированный источник.

В пятницу Дурова допрашивал судья, касаясь расследования о возможной связи платформы с преступной деятельностью, отметило агентство. Дуров прибыл в суд в Париже в 10:00 по местному времени в сопровождении двух адвокатов. Он заявил, что «доверяет французскому правосудию», но воздержался от дополнительных комментариев по делу и обвинениям в его адрес.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.