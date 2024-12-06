Вооруженная оппозиция взяла под контроль сирийские города Растан и Тельбисе
Вооруженная оппозиция взяла под контроль сирийские города Растан и Тельбисе, являющиеся воротами провинции Хомс.
Об этом сообщает TRT.
Накануне сообщалось, что после Алеппо повстанцы также взяли под контроль Хаму.
Сирийская армия подтвердила свое отступление из Хамы и объявила о перегруппировке на окраинах города.
Ранее, 30 ноября, повстанцы захватили большую часть центрального Алеппо, стремительно продвигаясь из западной части провинции. Также был установлен контроль над городом Хан-Шейхуном, что обеспечило почти полное господство оппозиции в провинции Идлиб.
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