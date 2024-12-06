Израиль ликвидировал трех командиров ХАМАС, участвовавших в атаке 7 октября

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа трех высокопоставленных полевых командиров радикального движения ХАМАС, которые участвовали в атаке на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

«В ходе совместных операций ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля - прим. ТАСС) были уничтожены несколько высокопоставленных террористов из батальона «Шати» организации ХАМАС», - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что были ликвидированы заместитель командира батальона «Шати» Маджди Акилан, который «командовал бойней в кибуце Нахаль-Оз 7 октября и отвечал за террористическую деятельность против ЦАХАЛ в северной и центральной частях Газы», глава туннельного подразделения дивизии «Газа» движения ХАМАС Мамдух Мехна, который «руководил планированием и строительством туннелей ХАМАС», а также командир роты в батальоне «Шати» Ахмед Сувайдан, который «был причастен к похищению израильских мирных жителей 7 октября».

Источник: ТАСС