Лидер правящей партии выступил за отстранение от власти президента Южной Кореи

Лидер президентской партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что в свете «вновь открывшихся фактов» следует как можно скорее остановить полномочия президента Юн Сок Ёля. Его слова приводит агентство Yonhap.

«Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, я считаю, что ради Республики Корея и ее народа необходимо остановить исполнение президентом его обязанностей», - сказал он. По словам политика, если Юн Сок Ёль останется у власти, есть «большая опасность», что ситуации, похожие на военное положение, будут повторяться. В качестве причины он сослался на доказательства того, что президент пытался использовать органы контрразведки для «ареста ключевых политиков» страны, которых назвал «антигосударственными силами».

Ранее Хан Дон Хун заявлял, что в качестве председателя партии будет блокировать импичмент президента. Голосование по этому вопросу ожидается 7 декабря. Для импичмента необходимо 200 из 300 голосов депутатов парламента. «Гражданская сила» контролирует 108 голосов. Окончательное решение об отстранении президента от власти принимает Конституционный суд, на время разбирательств в этом органе функции главы государства исполняет премьер-министр.

Ходатайство об импичменте президента ранее поддержал 191 депутат Национального собрания. За отмену военного положения 4 декабря проголосовали в том числе депутаты «Гражданской силы». Представители ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» ранее говорили, что прибывшие в парламент военные якобы пытались задержать спикера парламента У Вон Сика, лидера «Тобуро» Ли Чжэ Мёна и председателя «Гражданской силы» Хан Дон Хуна.

Источник: ТАСС