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В Грузии девяти подозреваемым предъявлены обвинения по делу о насилии на митинге

First News Media12:06 - Сегодня
В Грузии девяти подозреваемым предъявлены обвинения по делу о насилии на митинге

Прокуратура Грузии предъявила девяти лицам обвинения в организации и руководстве групповым насилием, а также в участии в групповом насилии и подготовке взрыва.

Информацию распространяет следственный орган, передают грузинские СМИ.

«В ходе проведенного МВД расследования установлено, что во время митинга на проспекте Руставели в Тбилиси подсудимые организовали и участвовали в групповом насилии, в результате которого многим людям был нанесен ущерб здоровью. Пострадало имущество как физических, так и юридических лиц, повреждена инфраструктура, находящаяся на балансе мэрии Тбилиси.

Задержанным предъявлено обвинение по статьям 225 и 18,229 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок до девяти лет.

Прокуратура обращается в суд с ходатайством о назначении подсудимым меры пресечения в установленный законом срок.

Расследование уголовного дела в МВД продолжается», — говорится в сообщении прокуратуры Грузии.

В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.

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