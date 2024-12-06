Орбан заявил, что без США конфликта в Украине не было бы

Соединенные Штаты играют решающую роль в конфликте в Украине, но ситуация должна измениться после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия Америки», - сказал Орбан.

Он отметил, что вокруг Украины создалась «критическая ситуация», поскольку уходящая администрация Джо Байдена стремится оказать ей максимально широкую военную поддержку, а будущая администрация Трампа настроена на урегулирование этого конфликта мирным путем.

Опасные высказывания нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости понижения призывного возраста в Украине «свидетельствуют о том, что Америке действительно надо менять свою стратегию», считает Орбан.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что это произойдет, когда 20 января состоится инаугурация Трампа и власть в США перейдет в руки республиканцев.

«Тогда, думаю, все уладится, но до тех пор все будет по-прежнему. Мы выступаем за мир, но мы находимся в сложной и опасной ситуации», - заключил Орбан.

Источник: ТАСС