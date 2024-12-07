Голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось - ОБНОВЛЕНО
Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президента республики Юн Сок Ёля из-за недостаточного числа голосов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap, голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось из-за недостатка голосов депутатов.
13:00
Большинство депутатов от правящей партии "Гражданская сила" покинуло зал пленарных заседаний Национального собрания Республики Корея.
Вероятно, это сделано в попытке бойкотировать голосование по импичменту президента.
Трансляцию ведет телеканал YTN.
Для импичмента нужно 200 из 300 голосов депутатов. Правящая партия контролирует 108 мест в парламенте.
Источник: ТАСС
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