Голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось - ОБНОВЛЕНО

Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президента республики Юн Сок Ёля из-за недостаточного числа голосов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Yonhap, голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось из-за недостатка голосов депутатов.

13:00

Большинство депутатов от правящей партии "Гражданская сила" покинуло зал пленарных заседаний Национального собрания Республики Корея.

Вероятно, это сделано в попытке бойкотировать голосование по импичменту президента.

Трансляцию ведет телеканал YTN.

Для импичмента нужно 200 из 300 голосов депутатов. Правящая партия контролирует 108 мест в парламенте.

Источник: ТАСС