Кунейтра перешел под контроль сирийских оппозиционных группировок - ОБНОВЛЕНО

Сирийские оппозиционные вооруженные группировки заявили, что взяли под контроль город Кунейтра близ Голанских высот, которые находятся под контролем Израиля.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Кунейтра является административным центром одноименной провинции на юго-западе страны, где проходит условная граница с Израилем.

В свою очередь израильские СМИ сообщили, что правительственные войска отступают из Кунейтры.

Ранее сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Дера и Сувейда на юго-западе страны.

Источник: Газета.ру

13:45

Провинциальный центр Сувейда на юге Сирии перешёл под контроль оппозиционных группировок.

Как сообщает TRT Haber со ссылкой местные источники, оппозиционные местные группировки в провинции Сувайда на юге страны, где большую часть населения составляют друзы, взяли под контроль провинциальный центр.

Оппозиционные группы из Сувайды потребовали вывести сирийскую армию из провинции во время вчерашней встречи с администрацией Асада.

Группы дали САА 24 часа на то, чтобы они покинули город.