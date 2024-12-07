Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди

Турция и Азербайджан намерены реализовать совместные проекты в городе Ханкенди.

Об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай, отвечая на вопрос Report.

Октай отметил, что Турция продолжает поддерживать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий.

"Мы оказываем поддержку с первых дней деоккупации. Намерены и далее реализовать проекты в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и пр. В частности, новые совместные проекты ожидаются в Ханкенди", - сказал политик.