В Тбилиси у здания парламента проходит немногочисленная акция протеста

Несколько сотен человек вновь вышли в Тбилиси к зданию парламента на антиправительственный митинг.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Люди собрались на площади перед парламентом, некоторые из них колотят различными предметами по железному ограждению, установленному у парадного входа в парламент. Проспект Руставели, где находится здание парламента, протестующие не перекрыли. Вокруг здания дежурят наряды полиции. Столкновений с силовиками нет.