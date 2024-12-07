Шольц обсудил с Трампом Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подробно общался с избранным президентом США Дональдом Трампом об Украине.

Шольц выразил уверенность в возможности выработать общую стратегию с Трампом, заявив, что уже провел с ним ряд телефонных разговоров и активно взаимодействует с представителями американской политики безопасности.

Канцлер подчеркнул, что любые решения должны приниматься с учетом мнения украинской стороны, а не через головы украинцев. По его словам, приоритетом является прекращение боевых действий, которые продолжаются уже более 1000 дней, и защита суверенитета Украины.

Источник: Лента..ру