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В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии

First News Media17:20 - Сегодня
В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии

Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад и его семья сбежали из Дамаска.

Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim.

По словам парламентария, глава САР находится в Дамаске. Накануне сирийский лидер встретился с советником верховного лидера Ирана Али Лариджани, заявил Резазаде.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что должностные лица Египта и Иордании предложили Асаду покинуть Сирию и сформировать временный совет, включающий представителей оппозиции.

В Сирии продолжается продвижение вооружённых оппозиционных групп. Как сообщают турецкие СМИ, сирийская оппозиция, захватив центр города Хама и продвигаясь в сторону Дамаска, приближается к следующему городу — Хомсу.

Источник: Газета.ру

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