Главы МИД РФ, Ирана, Турции призвали немедленно прекратить боевые действия в Сирии

Участники астанинского формата по Сирии (Россия, Иран, Турция) призывают к немедленному прекращению боевых действий в этой стране и диалогу правительства и оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы решительно подтвердили приверженность территориальной целостности, суверенитету и единству Сирии, призвали немедленно прекратить боевые действия", - сказал он в субботу, выступая на политологической конференции в Дохе, комментируя свою встречу с главами МИД Турции и Ирана по Сирии.

По словам Лаврова, все министры высказались за полную реализацию резолюции СБ ООН 2254. "Призвали к диалогу между правительством и легитимной оппозицией", - заявил Лавров.

Источник: Интерфакс