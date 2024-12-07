Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения.

Об этом он заявил в прямом телевизионном обращении.

"Я приношу глубочайшие извинения за свои действия", - заявил он в прямом телевизионном обращении, после чего низко поклонился. Юн Сок Ёль также пообещал взять ответственность за свои действия и не пытаться избежать наказания, если оно последует. "Я не собираюсь пытаться избежать политической и юридической ответственности за действия в связи с объявлением военного положения", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что не будет вновь объявлять военное положение - в последние дни в южнокорейском политическом истеблишменте и СМИ активно обсуждалась такая возможность. "Говорю прямо: не будет такой ситуации, как второе военное положение", - сказал он. Президент попросил прощения у граждан за беспокойство и неудобство, которые вызвал.

Источник: ТАСС