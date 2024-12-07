Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди - ОБНОВЛЕНО

Национальное собрание Республики Корея отклонило законопроект о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи.

Об этом свидетельствуют результаты голосования депутатов, трансляцию ведет телеканал YTN, передает ТАСС.

Оппозиция подозревает Ким Гон Хи в причастности к махинациям с ценными бумагами и во вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов в депутаты.

За расследование проголосовали 198 депутатов, против - 102. Для принятия нужны были две трети присутствовавших парламентариев. В субботу также рассматривается вопрос об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Ранее большинство депутатов от правящей партии "Гражданская сила" покинуло зал пленарных заседаний Национального собрания. Вероятно, это сделано в попытке бойкотировать голосование по импичменту президента. Для импичмента нужно 200 из 300 голосов депутатов. Правящая партия контролирует 108 мест в парламенте.

09:20

Национальное собрание Республики Корея проведет голосование относительно законопроекта о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи перед голосованием об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее было известно, что оппозиционные партии планируют поставить вопрос о расследовании в отношении первой леди в тот же день, когда состоится голосование об импичменте.

26 ноября президент уже в третий раз наложил вето на законопроект о расследовании в отношении первой леди. Оппозиция подозревает Ким Гон Хи в причастности к махинациям с ценными бумагами и во вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов в депутаты. Для преодоления права вето президента оппозиции нужно получить 200 из 300 голосов депутатов, пишет агентство. 108 мандатов Национального собрания контролирует президентская партия.

В заявлении с предложением объявить импичмент президенту представители шести партий обвинили Юн Сок Ёля в том, что тот ввел военное положение, чтобы якобы избежать расследования в отношении его семьи.

В качестве основания для импичмента оппозиция ссылается на то, что президент нарушил конституцию, поскольку для введения этого правового режима не было оснований.

Источник: ТАСС