Лукашенко попросил разместить на территории Беларуси «Орешник», Путин согласился

Президент Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина разместить в Беларуси новейшие системы вооружений, в том числе «Орешник», передает БелТА.

По словам президента, такое решение усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так и территории Беларуси.

В ответ Путин заявил, что размещение «Орешника» в Беларуси станет возможным во второй половине 2025 года.

Он заверил, что как только такие системы начнут поступать в российские войска, они будут поступать в Беларусь параллельно. При этом переданные системы будут входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском, подчеркнул российский президент.