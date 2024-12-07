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Армия Сирии сообщила об укреплении позиций у Дамаска

First News Media22:40 - Сегодня
Армия Сирии сообщила об укреплении позиций у Дамаска

Армия Сирии укрепила все позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы на фоне провокаций террористов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное командование Сирии.

«Подразделения наших вооруженных сил укрепили все свои позиции на всех направлениях пригорода Дамаска и южного округа, чтобы не допустить никаких происшествий в результате беспорядков, которые пытаются спровоцировать террористы», — говорится в сообщении.

Источник: Lenta.ru

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