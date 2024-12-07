В Баку проходит международная конференция «Парламентаризм: традиции и перспективы» - ФОТО

7 декабря в Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, в котором принимают участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций, состоится обмен мнениями о роли парламентов в происходящих в мире процессах, развитии традиций парламентаризма, возможностях парламентской дипломатии и вкладе, который межпарламентские дискуссии могут внести в развитие человечества на фоне современных вызовов в мире.

В то же время в рамках конференции сегодня в Университете AДA будет организован круглый стол на тему «Пример парламентов Азербайджана и Турции в общественной дипломатии».

Участники мероприятия посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана и ознакомятся с проводимыми там строительно-восстановительными работами.