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В Баку проходит международная конференция «Парламентаризм: традиции и перспективы» - ФОТО

First News Media11:00 - Сегодня
В Баку проходит международная конференция «Парламентаризм: традиции и перспективы» - ФОТО

7 декабря в Милли Меджлисе начала работу международная парламентская конференция на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, в котором принимают участие около 100 представителей парламентов 13 стран и международных организаций, состоится обмен мнениями о роли парламентов в происходящих в мире процессах, развитии традиций парламентаризма, возможностях парламентской дипломатии и вкладе, который межпарламентские дискуссии могут внести в развитие человечества на фоне современных вызовов в мире.

В то же время в рамках конференции сегодня в Университете AДA будет организован круглый стол на тему «Пример парламентов Азербайджана и Турции в общественной дипломатии».

Участники мероприятия посетят освобожденные от оккупации территории Азербайджана и ознакомятся с проводимыми там строительно-восстановительными работами.

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