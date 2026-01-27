В Азербайджане пройдет эпизоотологический мониторинг птичьего гриппа

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) со 2 по 6 февраля проведут очередные эпизоотологические мониторинги c целью изучения ситуации с птичьим гриппом в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПБА, мониторинг будет проводиться на территориях охотничьих хозяйств и национальных парков, включая водно-болотные, прибрежные и другие зоны.

С целью выявления возбудителя заболевания будут отлавливаться дикие птицы. Также для проведения лабораторных исследований будут взяты диагностические образцы у домашних птиц, содержащихся в некоторых промышленных птицеводческих предприятиях и в семейных хозяйствах на территории Азербайджана.