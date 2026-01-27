Минкультуры дало официальные разъяснения по поводу упразднения ряда должностей в государственных театрах

26 января стало известно о том, что министерством культуры Азербайджанской Республики приняты соответствующие решения в направлении совершенствования системы управления государственными театрами.

В связи с усовершенствованием механизмов управления в государственных театрах упразднены должности художественного руководителя, главного режиссёра, главного художника и другие аналогичные позиции. Данная новость, как и в целом реформы управления в государственных театрах стали предметом обсуждения и вопросов, на которые по запросу 1news.az подробно ответили в министерстве культуры АР.

- Какие изменения начались в государственных театрах Азербайджана?

- В Азербайджане начаты масштабные реформы в системе управления государственными театрами. В рамках этих реформ обновлены уставы театров, управленческие структуры и штатные расписания, приведённые в соответствие с современными принципами управления.

- Какова основная цель реформ?

- Основная цель реформ - сделать механизмы управления в государственных театрах более эффективными, гибкими и прозрачными, усовершенствовать процесс принятия решений и создать условия для более результативной реализации творческого потенциала.

- Какие должности упразднены и какова причина этого решения?

- В соответствии с новым подходом должности главного режиссёра, главного художника, художественного руководителя и другие аналогичные позиции, входившие в прежнюю управленческую структуру, не были включены в новую модель. Это решение принято исходя не из формального наличия должностей, а из их функциональной эффективности. Функции упразднённых позиций перераспределены в рамках более гибкой и ориентированной на результат модели управления.

- Как будут выполняться функции этих должностей?

- Эти функции будут осуществляться на основе принципов коллегиального управления и через вновь созданные структурные подразделения. Целью является не сосредоточение решений в руках одного человека, а формирование механизма коллективной ответственности и чёткого функционального распределения.

- Какие новые структурные подразделения созданы в театрах?

- В обновлённой структуре для более системной организации работы театров созданы отдел стратегии и коммуникаций, творческий отдел, управление артистическим составом и другие функциональные подразделения. Эти отделы служат для более эффективного управления как творческой, так и организационной деятельностью театра.

- Какова судьба людей, занимающих сейчас должности художественного руководителя?

- Лица, занимающие должности художественного руководителя в театрах на данный момент, смогут продолжить свою деятельность в рамках новой структуры. По представлению и утверждению директоров театров они могут быть назначены на должности постановщика-конструктора, руководителя творческого отдела или другие соответствующие позиции.

- Означают ли эти реформы сокращение штатов или массовое увольнение?

- Нет. Следует подчеркнуть, что цель реформ - не механическое упразднение каких-либо должностей. Основная задача - обновление неэффективных или слабо работающих механизмов управления в соответствии с современными требованиями.

- Как новая модель управления повлияет на творческую деятельность театров?

- Новая модель направлена на повышение творческого потенциала театров, обеспечение творческой свободы в более здоровой институциональной среде и ясное распределение ответственности в управлении. Такой подход создаёт основу для более устойчивого развития театров как в творческом, так и в управленческом плане.

