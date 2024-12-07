В Дагестане задержали 12 человек, планировавших теракт

Правоохранители задержали в Дагестане 12 членов законспирированной ячейки, которые планировали совершить крупный теракт, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по республике.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, которые планировали осуществить крупный террористический акт", - говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты стрелковое оружие, 2 собранных самодельных взрывных устройства мощностью 1 кг в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом 1 тыс. кг, боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Источник: ТАСС